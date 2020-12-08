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Названо головний сценарій вакцинації від COVID в Україні: за рахунок мобільних бригад

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 13:22
Названо головний сценарій вакцинації від COVID в Україні: за рахунок мобільних бригад Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Основний сценарій вакцинації від COVID в Україні буде здійснюватися за рахунок мобільних бригад. Однак можуть залучати і стаціонарні пункти щеплення.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин.

За його словами, основний сценарій буде реалізовуватися за рахунок мобільних бригад.

"В середньому мобільні бригади при максимальному залученні зможуть вакцинувати близько 800 000 осіб на місяць. Якщо будемо залучати стаціонарні пункти щеплення або кабінети щеплення, то до мільйона щеплень щомісяця. Це плюс мільйон", - зазначив Кузін.

Таким чином, в Україні зможуть вакцинувати до 2 млн осіб щомісяця.

Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що вакцина від COVID в українських аптеках з'явиться не раніше, ніж восени 2021 року.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в розмові з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін попросив розглянути Київ як пріоритетного кандидата на отримання вакцини. Мова йде про її використання в режимі тестування і в надзвичайних ситуаціях.

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