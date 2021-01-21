ЕП принял резолюцию по Навальному. Призывает к санкциям и остановке "Северного потока-2"

Европейский парламент принял резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями. А российский капитал сомнительного происхождения не должен приветствоваться в ЕС.

Кроме того, в документе содержится призыв к немедленному прекращению строительства газопровода "Северный поток-2". Россию же призывают освободить Навального.

Санкции за арест Навального

Европарламент призывает страны-участницы ЕС занять активную позицию в отношении ареста Навального и его сторонников, а также ввести новые ограничительные меры против России. Санкции должны стать наказанием "физических и юридических лиц" за арест оппозиционера.

Санкции также должны ввести против российских олигархов, членов ближайшего окружения Путина и пропагандистов российских СМИ, которые владеют активами в ЕС.

Остановка "Северного потока-2". Раз и навсегда

Европарламент подчеркивает важность пересмотра отношений с Россией и сотрудничества в таком проекте, как "Северный поток-2". Евродепутаты выступают за немедленное прекращение строительства газопровода.

Напомним, ранее в Германии допустили, что "Северный поток-2" могут приостановить на неопределенный срок в связи с жалобами немецких экологов.

Навального арестовали сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Его взяли под стражу, посчитав, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.