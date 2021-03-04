Шмыгаль: вакцинация вне очереди будет платной, остатки вакцин передадут на 5 этап

В рамках вакцинации в Украине остатки препаратов будут передавать на пятый этап национальной кампании. Кроме того, вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди.

По его словам, он хотел бы, чтобы уже этим летом люди с паспортами вакцинации могли свободно путешествовать за границу.

"Это пока только как мечта - дать возможность не с 1-го, 2-го, 3-го или 4-го, а, возможно с 5-го этапа вакцинации вакцинироваться коммерчески. То есть остатки вакцин, которой правительство не будет иметь возможности использовать на первых этапах, будем передавать это в пятый этап. И, конечно, мы можем как правительство передавать по себестоимости их коммерческим клиникам", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что клиники смогут вне очереди вакцинировать тех, кто, например, хочет выехать из страны с туристической целью. Такие прививки будут платными.

"Я уверен, что уже летом ситуация стабилизируется, производители вакцин будут торговать не только с правительствами, но и с коммерческими предприятиями", - добавил премьер.