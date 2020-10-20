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Минздрав планирует сократить сроки осуществления тестирования на COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус. На привлечение частных лабораторий уже выделено 100 миллионов гривен.

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Об этом, отвечая на брифинге на вопрос РБК-Украина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам материалы из городов, где есть проблемы с тестированием, будут отправляться в другие регионы, где таких проблем нет.

"Мы будем иметь соответствующие договоры с частными лабораториями, и отправлять туда (материалы - ред.) на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане на результат тестирования", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где лаборатории обрабатываются все тестирования.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях. При этом за сутки в стране зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям - умерли 113 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.

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