ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 5469 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 08:50
В Украине 5469 новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что за минувшие сутки сделали 53 403 тестов на коронавирус. В частности, 31 543 ПЦР-тестов и 21 860 ИФА-тестов.

Сегодня антилидером по числу новых случаев стал Киев (+462). Затем Харьковская область (+446), Днепропетровская область (+285), Житомирская область (+376), Донецкая область (+256), Полтавская область (+249).

В Центре общественного здоровья спрогнозировали наихудший сценарий развития коронавируса в Украине - 35 тысяч случаев в сутки.

С начала пандемии в стране подтвердили 309 107 случаев коронавируса. Также выздоровели 129 533 человек (+3044).

Напомним, в Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Коронавирус
NEWS
Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие
DAILY
Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице