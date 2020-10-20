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В Украине антирекорд по смертям от коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 09:08
В Украине антирекорд по смертям от коронавируса Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 113 смертельных случаев от коронавируса за сутки. Больше всего смертей в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается, в Киеве 17 смертей за сутки, во Львовской области - 13, в Днепропетровской области - 11, в Полтавской области - 10.

С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 5786 человек.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Также РБК-Украина писало, что больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

Кроме этого, ранее в Минздраве рассказали, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с COVID-19.

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