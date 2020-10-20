МОЗ планує скоротити строки здійснення тестування на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує за рахунок приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус. На залучення приватних лабораторій вже виділено 100 мільйонів гривень.

Про це, відповідаючи на брифінгу на питання РБК-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами матеріали з міст, де є проблеми з тестуванням, будуть відправлятися в інші регіони, де таких проблем немає.

"Ми будемо мати відповідні договори з приватними лабораторіями, і відправляти туди (матеріали - ред.) на сам процес тестування, які знаходяться в лабораторіях. Таким чином, ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, які іноді чекають наші громадяни на результат тестування", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляються всі тестування.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях. При цьому за добу в країні зафіксували новий антирекорд з летальних випадків - померли 113 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.