UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Маркив уже на свободе

Автор: Инна Собора

Украинский военный Виталий Марков уже вышел из итальянской тюрьмы. Он был освобожден вечером 3 ноября.

Самые читаемые новости

Об этом сообщила омбудмен Людмила Денисова в Facebook.

"Виталий Маркив на свободе", - написала омбудсмен.

Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

Президент Владимир Зеленский также поприветствовал решение по освобождению Маркива.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Италияполитзаключенные