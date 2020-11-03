Маркив уже на свободе

Украинский военный Виталий Марков уже вышел из итальянской тюрьмы. Он был освобожден вечером 3 ноября.

Об этом сообщила омбудмен Людмила Денисова в Facebook.

"Виталий Маркив на свободе", - написала омбудсмен.

Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

Президент Владимир Зеленский также поприветствовал решение по освобождению Маркива.