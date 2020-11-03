RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марків уже на свободі

Автор: Инна Собора

Український військовий Віталій Марків вже вийшов із італійської в'язниці. Його було звільнено ввечері 3 листопада.

Популярні новини

Про це повідомила омбудмен Людмила Денісова в Facebook.

"Віталій Марків на волі", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.

Президент Володимир Зеленський також привітав рішення по звільненню Марківа.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Італіяполитзаключенные