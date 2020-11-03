Марків уже на свободі

Український військовий Віталій Марків вже вийшов із італійської в'язниці. Його було звільнено ввечері 3 листопада.

Про це повідомила омбудмен Людмила Денісова в Facebook.

"Віталій Марків на волі", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.

Президент Володимир Зеленський також привітав рішення по звільненню Марківа.