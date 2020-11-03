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Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 22:11
Зеленский отреагировал на освобождение Маркива Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива из итальянской тюрьмы. По его словам, эта победа придает сил в борьбе за остальных украинцев, находящихся в плену или в тюрьме за границей.

Об этом президент заявил в Telegram.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому положительному вердикту итальянскому суда по апелляции.

"Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире", - сказал президент.

Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

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