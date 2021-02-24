Блокпосты, проезд без остановки и "красная зона": ситуация в Ивано-Франковской области

Из-за вспышки коронавируса Ивано-Франковская область попала в "красную" зону. Ограничения карантина были усилены в понедельник, но уже с 26 февраля на Прикарпатье начнут действовать еще более жесткие запреты. В частности, регион закроют для транспортного сообщения.

Более подробно о ситуации в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.

"Красная" зона карантина с 26 февраля

На заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС принято решение об установлении в Ивано-Франковской области жестких ограничений "красной" зоны адаптивного карантина. Их действие начнется в 00:00 26 февраля 2021 года.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, опыт изоляции отдельных регионов в начале пандемии показал, что введение жесткого карантина на Прикарпатье поможет не допустить распространения заболевания в другие области.

Ограничения "красной" зоны

Карантинные меры в "красной" зоне аналогичны тем, которые действовали по всей стране в начале января 2021. В частности, запрещается:

все массовые мероприятия;

посещение заведений образования (исключение - детские сады, 1-4 классы в школах);

обслуживание посетителей в заведениях общепита;

работа непродовольственных рынков;

посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений;

работа кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа заведений сферы бытового обслуживания.

Что будет работать

В "красной" зоне смогут продолжить работу магазины, более 60% площади которых занимают продукты питания, лекарственные препараты, предметы личной гигиены, бытовая химия, средства связи, корма для животных, печатные СМИ, семена и средства по уходу за растениями, топливо.

Обслуживание клиентов в парикмахерских и салонах красоты - по предварительной записи.

Ограничения не касаются деятельности банков, почтовых отделений, аптек, СТО и автозаправок, заведений медицинской и ветеринарной практики, мастерских по ремонту электроники и бытовой техники.

Франковщина закрывается на въезд и выезд

Дополнительно к ограничениям "красной" зоны в Ивано-Франковской области с 26 февраля будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила Мининфраструктуры скорректировать графики движения ж/д, авиационного и автомобильного транспорта через Ивано-Франковскую область с учетом новых ограничений.

Прикарпатье изолируют: блокпосты и температурный скрининг

На въездах и выездах из региона с 26 февраля будут работать контрольно-пропускные пункты. Всем проезжающим будут измерять температуру и опрашивать о самочувствии.

На блокпостах организуется дежурство экстренных медицинских бригад, сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

При выявлении респираторных симптомов или повышенной температуры с КПП людей будут направлять в больницу для диагностики.

Какие ограничения действуют в данный момент

По решению местных властей, карантин в Ивано-Франковской области был усилен с 22 февраля.

Кафе, рестораны, бары работают только на вынос. Закрыты все развлекательные заведения, спортзалы. Под запретом проведение массовых культурных и религиозных мероприятий.

Старшеклассники учатся дистанционно, а ученики 1-4 классов продолжают посещать школы. Также в обычном режиме работают детсады.

Общественный транспорт курсирует с ограничением по количеству пассажиров.

С понедельника на въездах-выездах в отдельные населенные пункты области начали работать 16 КПП для проверки соблюдения карантина и температурного скрининга

На горнолыжном курорте "Буковель" также ужесточили ограничения. В Ивано-Франковской ОГА заявили о договоренности в администрацией курорта о закрытии заведений общепита, контроля за соблюдением масочного режима туристами, организации инфраструктуры для социальной дистанции на подъемниках.

Почему в Ивано-Франковской области произошел всплеск заболеваемости

На протяжении нескольких недель Прикарпатье лидирует по приросту новых случаев инфицирования. В Минздраве считают причиной вспышки COVID-19 в западных областях зимний туризм и массовый наплыв отдыхающих.

Главный санврач Виктор Ляшко объяснил, что больные COVID-19 туристы приезжают в гостиницы или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу и приносят его в очаги болезни.

Больницы Прикарпатья загружены на 80%

На данный момент Ивано-Франковская область - единственная в Украине, где заполненность коек с кислородом превышает 50%, несмотря на дополнительно развернутые койки. Загруженность реанимаций составляет 82%. Уровень госпитализаций в два раза превышает установленный критерий в 60 человек на 100 тысяч населения.

Как заявили в Минздраве, в регионе с начала года 2021 еженедельное количество новых случаев инфицирования выросло в 6 раз, а за последнюю неделю прирост заболевших составил 30%.

Из-за критической загруженности больниц в регионе на территории Богородчанской районной больницы был развернут первый в стране мобильный госпиталь ГСЧС на 120 кроватей. Он состоит из 30 палаток с реанимационным блоком и палатами для пациентов.

По состоянию на 23 февраля, загруженность больниц Ивано-Франковской области составила 78,2%. На стационарном лечении с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом находятся 2759 пациентов.