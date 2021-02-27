Черновицкая область войдет в "красную зону" 1 марта: что будет запрещено
Черновицкая область официально войдет в "красную зону" адаптивного карантина с 1 марта. На ее территории вводятся максимальные ограничения.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По его словам, комиссия решила установить с 00:00 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Также на территории Черновицкой области вводятся ограничительные меры, предусмотренные для этого уровня.
Отметим, в "красной зоне" запрещена работа:
- кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;
- учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;
- развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.
Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.
Напомним, местная комиссия уже ввела в Черновицкой области ограничения "красной зоны" с 27 февраля по 9 марта.
До этого сообщалось, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.