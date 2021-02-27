ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Черновицкая область войдет в "красную зону" 1 марта: что будет запрещено

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 10:56
Черновицкая область войдет в "красную зону" 1 марта: что будет запрещено Фото: Черновицкая область войдет в "красную зону" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Черновицкая область официально войдет в "красную зону" адаптивного карантина с 1 марта. На ее территории вводятся максимальные ограничения.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, комиссия решила установить с 00:00 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Также на территории Черновицкой области вводятся ограничительные меры, предусмотренные для этого уровня.

Отметим, в "красной зоне" запрещена работа:

  • кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;
  • учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;
  • развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.

Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.

Напомним, местная комиссия уже ввела в Черновицкой области ограничения "красной зоны" с 27 февраля по 9 марта.

До этого сообщалось, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Черновицкая область COVID-19 Карантин
NEWS
Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика
Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма