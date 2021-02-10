Транспортный коллапс и сбой в работе общественного транспорта: ситуация в Киеве

В Киеве из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс, а именно 8-балльные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

Затруднено движение транспорта на всех улицах города. В частности, на правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузарова, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, на Подоле, а также на Майдане Независимости и улице Крещатик.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Пробки образовались возле всех станций метро и на Северном, Южном, Дарницком мостах, а также на мосту имени Патона.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, проспекте Визволителей, проспекте Романа Шухевича.

Вместе с тем, в городе введено оперативное положение для общественного транспорта - движение транспорта сейчас работает без соблюдения графика.

Задерживается движение автобусов №37, 37а, 76, 97. Движение автобусов организовано:

автобусы №37 и №37а курсируют к Житомирской трассе;

автобусы №76 курсируют без заезда на ул. Зверинецкая;

автобусы №97 курсируют без заезда на ул. Клавдиевская.

Задерживается движение трамваев №8, 22, 29 по ул. Привокзальная, приостановлено движение автобусов №64.

Отметим, в Киеве уже третий день идет сильный снегопад. Вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе "Киевавтодора". Работали и мобильные снегоплавильные комплексы.