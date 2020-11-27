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В Киеве в случае локдауна должно работать метро и транспорт, - Кличко

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 13:00
В Киеве в случае локдауна должно работать метро и транспорт, - Кличко Фото: Виталий Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлия Струк

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на работе метро и общественного транспорта в случае введения локдауна в столице. Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава столицы.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. По мнению Рубана, необходимо в ближайшее время ввести локдаун.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.

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