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У Києві у разі локдауну має працювати метро і транспорт, - Кличко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:00
У Києві у разі локдауну має працювати метро і транспорт, - Кличко Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде наполягати на роботі метро та громадського транспорту у разі введення локдауну у столиці. Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Запроваджує карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введено, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав очільник столиці.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. На думку Рубана, необхідно найближчим часом ввести локдаун.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента розглянуть можливість введення локдауну через тиждень. На той час буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.

Відзначимо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне введення в Україні радикального локдауна як мінімум на три тижні.

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