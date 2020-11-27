Возможен ли локдаун в Украине, станет известно через неделю, - ОП

Необходим ли полный локдаун в Украине, станет известно на следующей неделе. Сейчас в Офисе президента ждут результатов от введенного ранее карантина выходного дня.

Об этом в интервью программы "Бацман" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что карантин выходного дня направлен на уменьшение заражений коронавирусом.

"Мы пытаемся сбить темпы роста (заболеваемости COVID-19, - ред.), чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время - увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что нет четкого показателя по числу новых случаев заражения в сутки, при котором медицинская система не будет справляться.

"Имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важные показатели количества заражений и свободных мест в больницах", - добавил Тимошенко.

В случае введения локдауна в Офисе президента обещают обеспечить полную коммуникацию с городами и сделать это заранее.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения пока не видят оснований для введения полного локдауна в стране. Как отметил глава Минздрава Максим Степанов, локдаун никто вводить с завтрашнего дня не будет.

Также сообщалось, что эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе.

Напомним, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна на три-четыре недели.