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Киев начнет вакцинацию от коронавируса завтра

Автор: Дмитрий Левицкий, Лера Полищук

В четверг, 25 февраля, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.

При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.

"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.

Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 тысячи доз.

Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

В Киевской области вакцинация тоже началась. В Броварах вакцинировали врача инфекционного отделения. Процесс занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.

Также в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.

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Новости Украины КиеввакцинацияКоронавирус
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