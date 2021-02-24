Київ розпочне вакцинацію від коронавірусу завтра

У четвер, 25 лютого, у Києві розпочнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
"Завтра починається вакцинація з медпрацівників. Вакцини не розвозяться. Їх забирає мобільна бригада і привозить туди, де проходить вакцинація", - розповіла вона.
При цьому Вишневська додала, що вакцинація буде проходити у тимчасових пунктах.
"В певній лікарні, певну кількість медиків. Бригада забирає певну кількість доз, вакцинує і все", - зазначила вона.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Київ з загальної партії доставленого в Україну препарату Covishield отримає 42 тисячі доз.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.
Також у Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 17,8 тисяч доз.