Київ розпочне вакцинацію від коронавірусу завтра

"Завтра починається вакцинація з медпрацівників. Вакцини не розвозяться. Їх забирає мобільна бригада і привозить туди, де проходить вакцинація", - розповіла вона.

При цьому Вишневська додала, що вакцинація буде проходити у тимчасових пунктах.

"В певній лікарні, певну кількість медиків. Бригада забирає певну кількість доз, вакцинує і все", - зазначила вона.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Київ з загальної партії доставленого в Україну препарату Covishield отримає 42 тисячі доз.