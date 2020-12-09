Карантин в Украине ужесточат 8 января: решение Кабмина

Карантин в Украине все же ужесточат. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.
Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.
Решение было принято с однодневной доработкой.
Постановление, которое предложило Министерство здравоохранения предусматривает:
Работу общественного транспорта останавливать не будут.
Напомним, в Украине предусмотрели компенсации за карантин. В правительстве рассказали, какие выплаты сможет получить бизнес.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рекомендовал не вводить жесткий карантин в декабре. Поэтому ограничение решили усилить после Нового года.