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Карантин в Украине ужесточат 8 января: решение Кабмина

Автор: РБК-Украина

Карантин в Украине все же ужесточат. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.

Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.

Решение было принято с однодневной доработкой.

Постановление, которое предложило Министерство здравоохранения предусматривает:

  • ограничение работы учреждений культуры и развлекательных заведений, в частности аренда под корпоративы;
  • ограничение работы учебных заведений, но не детсадов;
  • ограничения работы средств размещения, кроме гостиниц;
  • закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работу общепита на вынос или с доставкой;
  • салоны красоты работают только по предварительной записи;
  • запрет работы непродовольственных рынков и магазинов;
  • запрет рождественских ярмарок после 8 января;
  • государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

Работу общественного транспорта останавливать не будут.

Напомним, в Украине предусмотрели компенсации за карантин. В правительстве рассказали, какие выплаты сможет получить бизнес.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рекомендовал не вводить жесткий карантин в декабре. Поэтому ограничение решили усилить после Нового года.

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