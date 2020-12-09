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Карантин в Україні посилять 8 січня: рішення Кабміну

Автор: РБК-Україна

Карантин в Україні все ж таки посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня та діятимуть до 24 січня 2021 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні.

Рішення було ухвалене з одноденним доопрацюванням.

Постанова, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я передбачає:

  • обмеження роботи закладів культури та розважальних закладів, зокрема оренда під корпоративи;
  • обмеження роботи навчальних закладів, але не садочків;
  • обмеження роботи закладів розміщення, крім готелів;
  • закриття спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • роботу закладів харчування на виніс або з доставкою;
  • салони краси працюють тільки за попереднім записом;
  • заборону роботи непродовольчих ринків і магазинів;
  • заборона різдвяних ярмарків після 8 січня;
  • державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.

Нагадаємо, в Україні передбачили компенсації за карантинні обмеження. В уряді розповіли, які виплати зможе отримати бізнес.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський рекомендував не вводити жорсткий карантин в грудні. Тому обмеження вирішили посилити після Нового року..

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