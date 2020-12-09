Карантин в Україні посилять 8 січня: рішення Кабміну

Карантин в Україні все ж таки посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня та діятимуть до 24 січня 2021 року.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні.
Рішення було ухвалене з одноденним доопрацюванням.
Постанова, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я передбачає:
Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.
Нагадаємо, в Україні передбачили компенсації за карантинні обмеження. В уряді розповіли, які виплати зможе отримати бізнес.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський рекомендував не вводити жорсткий карантин в грудні. Тому обмеження вирішили посилити після Нового року..