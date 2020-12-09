Кабмин сегодня может продлить карантин до конца зимы

Кабинет министров сегодня, 9 декабря, на правительственном заседании может принять решение о продлении карантина до конца зимы. Также сегодня будут рассматривать ужесточение карантина в январе.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

Отмечается, что сегодня ожидается постановление правительства о карантине.

"Ожидается, что будет продление общего карантина до конца февраля. А также все, что касается ограничений в январе", - сообщил источник.

При этом дат усиление ограничений пока еще не знают.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы все новые ограничения были действенными.

Также Степанов сообщал, что карантин в Украине могут ввести с первых чисел января на три недели из-за того, что ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ с января и в течение февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут ввести с 2 по 23 января. При этом новые ограничения не будут такими же жесткими, как это было весной - когда вводился полный локдаун.