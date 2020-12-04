Минздрав назвал сроки жесткого карантина. Планируют с января

Жесткий карантин в Украине могут ввести с первых чисел января. Ограничения хотят усилить на три недели.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

"Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель", - заявил министр.

По словам Степанова, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается с января и в течение февраля.

"Именно поэтому, к этому периоду надо подойти с минимальными цифрами заболеваемости на COVID. Пока мы не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря", - добавил Степанов.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Отметим, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Также РБК-Украина писало, что правительство сообщит о новых ограничениях за 7 дней до их введения.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях