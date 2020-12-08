Карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство еще работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.

Об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"Когда мы говорим о конечных ограничения, они все должны быть действенными. Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полу бутафорный", - заявил министр.

По его словам, Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"Мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19, потому что это дополнительные серьезные загрузки медицинской системы. Мы готовим к этим вещам и финальная версия ограничений будет представлена уже завтра", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Максим Степанов заявлял, что карантин в Украине могут ввести с первых чисел января на три недели. При этом он отмечал, что пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается с января и в течение февраля.

Кроме того, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что карантин в Украине не будет слишком жестким в отличие от предыдущего.

Добавим, что ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что жесткий карантин в январе будет предусматривать закрытие школ, ресторанов и фитнес-центров. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви. Транспорт останется работать в привычном режиме, как и продуктовые магазины.