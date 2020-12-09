Кабмин сегодня представит план ужесточения карантина. Что известно

Сегодня, 9 декабря, на заседании Кабинета министров представят план ужесточения карантина в Украине. Ужесточение ограничений ожидается после Нового года.

О том, какие могут быть введены ограничения, читайте в материале РБК-Украина.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин вряд ли будет введен в Украине с 2 января. По его словам, пока идет работа над механизмом новых ограничений, который был бы действенным. Работа находится на финальной стадии.

По его словам, ужесточение карантина планируется из-за пика заболеваемости гриппом и ОРВИ, который ожидается в январе-феврале.

Новые ограничения будут более жесткими, однако это не будет полный локдаун, как это было весной. В правительстве сообщали, что транспорт останавливать не планируют в рамках новых ужесточений.

В свою очередь глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что в случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь ограничат работу маршрутных такси. Ограничения относительно работы метро будут вводить в последнюю очередь.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский рекомендовал правительству не вводить локдаун в декабре.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом почти на две тысячи человек больше.