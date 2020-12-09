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Жесткий карантин в Украине могут ввести 8 января

Автор: Марианна Присяжнюк, Сергей Щербина

Во власти обсуждается возможность введения жестких карантинных ограничений с 8 января. Однако окончательный формат и даты локдауна пока не согласованы.

Об этом РБК-Украина сообщил влиятельный источник в правящей фракции Верховной рады.

Ранее в Кабинете министров обсуждался вариант частичного локдауна сразу после празднования Нового года. От него якобы отказались.

"С 1 по 8 января традиционно люди и так отдыхают. Чтобы лишний раз не создавать напряжение, появилась такая идея", - объяснил собеседник.

При этом источники РБК-Украина в правительстве отметили, что окончательный формат и даты жесткого карантина до сих пор не согласованы.

"Еще нет постановления в Кабмине, оно не подано. Сейчас все в процессе, и все меняется", - отметил один из них.

Напомним, Кабмин сегодня на правительственном заседании может принять решение о продлении карантина до конца зимы. Также сегодня будут рассматривать ужесточение карантина в январе.

Как писало РБК-Украина, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января.

Также глава Минздрава не исключал, что карантин в Украине могут ввести с первых чисел января на три недели из-за того, что ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ с января и в течение февраля.

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