Рада назначила Лещенко министром агрополитики

Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. Народные депутаты одобрили соответсвующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 242 нардепа.

После голосования он принял присягу министра.

Ранее профильный комитет поддержал назначение Лещенко главой Минагрополитики.

Лещенко в 2011 году получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и квалификацию магистра права, кандидат юридических наук.

С 2013 года и до сих пор работает в должности ассистента, доцента кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кабмин своим распоряжением от 10 июня назначил его главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

Напомним, ранее на заседании парламентской фракции "Слуга народа" обсуждали назначение Лещенко министром аграрной политики.

Летом Шмыгаль заявлял, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. При этом, по его словам, само решение о создании давно принято.