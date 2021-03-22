Грозит ли Киеву транспортный локдаун: что известно

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта введены жесткие карантинные ограничения из-за сложной эпидситуации. На прошлой неделе число новых случаев коронавируса за сутки в столице превышал тысячу. Местные власти приняли решение о введении локдауна на три недели (до 9 апреля включительно).

На время локдауна в Киеве запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, кинотеатров. Кроме того, местные власти призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку.

Транспорт при этом продолжает работать в обычном режиме, но с ограниченным числом пассажиров - не более 50% от посадочных мест.

Кроме того, на выходных Кабмин официально внес Киев в "красную зону" карантина, ограничения вступают в силу с 23 марта.

"Красная зона" в Киеве: что запрещено

В регионах, попавших в "красную зону" запрещена работа кафе и ресторанов, ТРЦ, непродовольственных рынков, проведение массовых мероприятий, работа спортзалов, работа школ. Кроме того, ране были запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки, а УЗ пускала только спецрейсы.

Сегодня же порядок работы транспорта в "красной зоне" был изменен.

Что будет с транспортом, пока Киев в "красной зоне"

Согласно решению Кабмина, местные власти сами будут принимать решение по транспорту в "красной зоне". Ранее это было прерогативой правительства. А вот работу УЗ в таких зонах будет регулировать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, эта комиссия будет принимать решение о запрете посадки пассажиров на поезда межобластного сообщения, кроме поездов специальных железнодорожных рейсов во внутреннем сообщении.

Ренее в КГГА заявляли, что общественный транспорт должен работать с учетом карантинных правил и ограничений. А остановка транспорта в Киеве, по мнению первого замглавы КГГА Николая Поворозника, приведет к коллапсу в городе.

Кроме того, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявлял, что остановка метро в Киеве из-за локдауна не обсуждается. В самом же метрополитене анонсировали ограничения на вход/выход на станциях, чтобы избежать скопления людей.

Обновлено. Сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу общественного транспорта Киева. Это касается как наземного транспорта, так и метро.

"Транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест", - сообщили в КГГА.

Что будет с поездами в "красном" Киеве

Как сообщили в "Укрзализныце", без решения госкомиссии ограничивать посадку/высадку в "красных зонах" они не будут.

"Автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет", - сообщили в УЗ.

В УЗ добавили, что расписание движения поездов пока остается без изменений.

"Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта", - добавили в УЗ.