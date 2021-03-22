Чи загрожує Києву транспортний локдаун: що відомо

Локдаун в Києві

У Києві з 20 березня введені жорсткі карантинні обмеження через складну епідситуацію. Минулого тижня число нових випадків коронавірусу за добу в столиці перевищувало тисячу. Місцева влада ухвалила рішення про введення локдауну на три тижні (до 9 квітня включно).

На час локдауну в Києві заборонена робота ТРЦ, кафе, ресторанів, кінотеатрів. Крім того, місцева влада закликала роботодавців перевести співробітників на віддалену роботу.

Транспорт при цьому продовжує працювати в звичайному режимі, але з обмеженим числом пасажирів - не більше 50% від посадкових місць.

Крім того, на вихідних Кабмін офіційно вніс Київ в "червону зону" карантину, обмеження набирають чинності з 23 березня.

"Червона зона" в Києві: що заборонено

В регіонах, які потрапили в "червону зону" заборонена робота кафе і ресторанів, ТРЦ, непродовольчих ринків, проведення масових заходів, робота спортзалів, робота шкіл. Крім того, раніше були заборонені регулярні і нерегулярні транспортні перевезення, а УЗ пускала тільки спецрейси.

Сьогодні ж порядок роботи транспорту в "червоній зоні" був змінений.

Що буде з транспортом, поки Київ в "червоній зоні"

Згідно з рішенням Кабміну, місцева влада сама буде вирішувати щодо роботи транспорту в "червоній зоні". Раніше це було прерогативою уряду. А от роботу УЗ в таких зонах буде регулювати Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, ця комісія буде приймати рішення про заборону посадки пасажирів на потяги міжобласного сполучення, крім поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні.

Раніше в КМДА заявляли, що громадський транспорт повинен працювати з урахуванням карантинних правил і обмежень. А зупинка транспорту в Києві, на думку першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, призведе до колапсу в місті.

Крім того, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна заявляв, що зупинка метро в Києві через локдаун не обговорюється. У самому ж метрополітені анонсували обмеження на вхід/вихід на станціях, щоб уникнути скупчення людей.

Оновлено. Сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила не зупиняти роботу громадського транспорту Києва. Це стосується як наземного транспорту, так і метро.

"Транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць", - повідомили у КМДА.

Що буде з поїздами в "червоному" Києві

Як повідомили в "Укрзалізниці", без рішення держкомісії обмежувати посадку/висадку в "червоних зонах" вони не будуть.

"Автоматичного транспортного локдауна по Києву не буде", - повідомили в УЗ.

В УЗ додали, що розклад руху поїздів поки залишається без змін.

"Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня", - додали в УЗ.