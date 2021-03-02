Зеленский вакцинировался от COVID-19

Вакцинация проходила препаратом Covishield индийского производства.

"Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал Зеленский.

Фото: Зеленский привился от коронавируса (twitter.com/ZelenskyyUa)

Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения внесло изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент страны и другие чиновники могли вне очереди пройти вакцинацию. По словам министра здравоохранения Максима Степанова это было сделано, чтобы у населения не было вопросов относительно безопасности данной вакцины.