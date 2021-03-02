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Зеленский вакцинировался от COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:56
Зеленский вакцинировался от COVID-19 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский получил вакцину от коронавируса. Президент получил возможность привиться от COVID вне очереди после изменения плана вакцинации.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Вакцинация проходила препаратом Covishield индийского производства.

"Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал Зеленский.

Зеленский вакцинировался от COVID-19

Фото: Зеленский привился от коронавируса (twitter.com/ZelenskyyUa)

Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения внесло изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент страны и другие чиновники могли вне очереди пройти вакцинацию. По словам министра здравоохранения Максима Степанова это было сделано, чтобы у населения не было вопросов относительно безопасности данной вакцины.

Первым из чиновников публично привился от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока в Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield, очередная партия ожидается в начале марта.

Как ранее писало РБК-Украина, до конца недели в Украине хотят сделать 11,3 тысячи вакцинаций.

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