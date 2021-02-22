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Боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт, есть погибший и раненый

Новина українською → Донбасс, Понедельник 22 февраля 2021 16:08
Боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт, есть погибший и раненый Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты "Бутовка". В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции.

Оккупанты дважды выстрелили из станкового противотанкового гранатомета. Военному оказали медицинскую помощь, но он не выжил.

"В районе Шахты "Бутовки" после двух выстрелов из станкового противотанкового гранатомета противника попали по наблюдательном посту. У нас был тяжело ранен и погиб во время получения медпомощи военный и второй тоже раненый, которые вели наблюдение", - сказал Хомчак.

Напомним, вчера пророссийские боевики на Донбассе нарушали перемирие, обстреливая позиции ООС из снайперского оружия.

Также РБК-Украина писало, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, кто может завершить войну на Донбассе.

Добавим, 20 февраля на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

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