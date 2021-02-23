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Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 00:07
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже Фото: нашивка ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщили на странице 58-й ОМПБр в Facebook.

Пожар произошел 20 февраля. Однако тела погибших обнаружили 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа.

"Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, ОМПБр - военное соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Базируется в городе Конотоп Сумской области.

Напомним, 22 февраля боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт, есть погибший и раненый.

Ранее ГБР начало расследование по факту гибели трех украинских военных на Донбассе, подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
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