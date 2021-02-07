Дистанционно минировали: боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

Российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия. Они дистанционно минировали украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Возле населенного пункта Луганское боевики дистанционно минировали украинские позиции минами ПОМ-2.
Украинская сторона сообщила об этом нарушении огня через СЦКК представителям СММ ОБСЕ. Потерь среди личного состава нет.
Как писало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Также стали известны имена погибших военных, которые подорвались вчера на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат и солдат 28-й Отдельной механизированной бригады.