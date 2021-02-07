ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подрыв бойцов ООС на Донбассе: стали известны имена погибших военных

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 07 февраля 2021 16:57
Подрыв бойцов ООС на Донбассе: стали известны имена погибших военных Фото: военный ООС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Стали известны имена погибших военных, которые подорвались вчера на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат и солдат 28-й Отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

"Вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный", - указано в сообщении.

При этом третий пострадавший боец ​​находится в больнице.

Напомним, во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Отмечалось, что от полученных ранений двое защитников - погибли, а за жизнь третьего борются медики.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс погибшие ООС
NEWS
Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными
Будет как грипп: в Британии допускают, что коронавирус и вакцинация станут сезонными
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца