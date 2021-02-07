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Дистанційно мінували: бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим перемир'я. Вони дистанційно мінували українські позиції.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

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Біля населеного пункту Луганське бойовики дистанційно мінували українські позиції мінами ПОМ-2.

Українська сторона повідомила про це порушення вогню через СЦКК представникам СММ ОБСЄ. Втрат серед особового складу немає.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Проте ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися вчора на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат і солдат 28-ї Окремої механізованої бригади.

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