UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

COVID-вакцинация в Украине может не начаться 15 февраля. Что известно о дате

Автор: Ульяна Безпалько

С 15 февраля, скорее всего, делать прививки против COVID-19 в Украине еще не начнут. Нужно время на подготовку процесса.

Об этом информированные источники сообщили РБК-Украина.

Популярные новости
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники 09 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
В Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта 09 февраля 2021
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня 10 февраля 2021
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19 09 февраля 2021

Один из источников, информированных о подготовке процесса вакцинации, сказал, что ориентировочный срок начала прививок - вторая половина февраля. В начале недели похожий прогноз изданию высказал информированный собеседник в Офисе президента.

Член оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в комментарии РБК-Украина объяснил, что на следующей неделе будет проводиться подготовка мобильных бригад, которые будут делать прививки на первом этапе вакцинации.

"Им нужно предоставить рекомендации, инструкции, в течение следующей недели это планируется сделать, ориентировочно со вторника по четверг. Думаю, в пятницу запустят систему электронной отчетности и учета провакцинированных, то есть есть еще неделя, чтобы убрать все ошибки. И ждем, когда придет вакцина. Придет ли она через неделю или через две - думаю, с понедельника нам уже будет известно", - рассказал Лапий.

На прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса в регионах начнется сразу после 15 февраля. При этом будет использоваться вакцина 3-4 разных производителей.

Также стало известно, что кроме вакцины Pfizer, которая будет доставлена в рамках механизма COVAX, Украина получит в феврале миллион доз препаратов AstraZeneca и Novavax в рамках контракта о 12 миллионах доз.

Сегодня вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о переговорах Польши и Украины о перепродаже вакцины AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
Греция будет способствовать Украине в получении COVID-вакцины
ЕС разрешил Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca
"Лекхим" подала заявку на регистрацию вакцины Sinovac в Украине, - Reuters
Прогноз погоды