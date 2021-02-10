RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-вакцинація в Україні може не розпочатися 15 лютого. Що відомо про дату

Автор: Уляна Безпалько

З 15 лютого, швидше за все, робити щеплення проти COVID-19 в Україні ще не почнуть. Потрібен час на підготовку процесу.

Про це поінформовані джерела повідомили РБК-Україна.

Популярні новини
У МОЗ назвали особливості нового адаптивного карантину 09 лютого 2021
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
Не біологічна зброя: що стало відомо про походження COVID-19 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
На в'їздах у Київ накопичилося 1400 фур. Ускладнено рух снігоприбиральної техніки 09 лютого 2021
В Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів 09 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021

Один з джерел, поінформованих про підготовку процесу вакцинації, сказав, що орієнтовний термін початку щеплень — друга половина лютого. На початку тижня схожий прогноз виданню висловив інформований співрозмовник в Офісі президента.

У той же час член оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованим інфекціям, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що на наступному тижні буде проводитись підготовка мобільних бригад, які будуть робити щеплення на першому етапі вакцинації.

"Їм потрібно надати рекомендації, інструкції, протягом наступного тижня це планується зробити, орієнтовно з вівторка по четвер. Думаю, в п'ятницю запустять систему електронного звітності та обліку провакцинованих, тобто є ще тиждень, щоб прибрати всі помилки. І чекаємо, коли прийде вакцина. Прийде вона через тиждень або через два — думаю, з понеділка нам вже буде відомо", — розповів РБК-Україна Лапій.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусу
Читайте також
Греція сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцини
ЄС дозволив Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
"Лекхім" подала заявку на реєстрацію вакцини Sinovac в Україні, - Reuters
Прогноз погоди