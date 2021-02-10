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ЕС разрешил Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Новина українською → Брюссель, Среда 10 февраля 2021 16:14
ЕС разрешил Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса. Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что соглашение по поставкам вакцины AstraZeneca позволяет Евросоюзу перепродавать дозы третьим странам на бесприбыльной основе.

"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", - сказал Домбровскис.

Напомним, 5 февраля стало известно о соглашении Украины по поставкам из Индии вакцин разработки AstraZeneca и Novavax в размере 12 миллионов доз, которые произведены на мощностях Serum Institute.

Также сообщалось, что в первом полугодии 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 миллионов доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. По нему уже в феврале в Украину доставят 117 тысяч доз вакцины Pfizer, который на этой неделе подаст документы на регистрацию вакцины в Украине.

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