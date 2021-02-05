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Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 17:23
Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax
Автор: Роман Тверденко

Правительство Украины договорилось о поставках вакцин от коронавируса разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Минист здравоохранения Максим Степанов на совещании с Владимиром Зеленским рассказал, что получил подтверждение о получении 12 миллионов доз вакцин от двух разработчиков. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии.

Сколько именно доз от какого разработчика будет получено - не уточняется.

В Facebook Степанов уточнил, что согласование контрактов на финальной стадии по техническим деталям доставки вакцины. Он также заявил, что в Украине уже выдано разрешение на использование вакцин в экстренном порядке, что позволит начать поставки.

Зеленский назвал договоренность о поставках "хорошим сигналом", а также подчеркнул, что это количество доз обеспечит вакцинацию в стране в первые месяцы после доставки вакцины в Украину.

"12 миллионов доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", - заявил Зеленский

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