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Боевики на Донбассе стреляли по военным из снайперского оружия

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 21 февраля 2021 17:44
Боевики на Донбассе стреляли по военным из снайперского оружия Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Российские боевики один раз нарушили режим прекращения огня 21 февраля. Они обстреляли украинские позиции из снайперского оружия.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Огонь боевики открывали по украинским позициям возле Светлодарска. На это военные реагировали обстрелом в ответ.

Среди сил ООС нет боевых потерь. Украинская сторона сообщила о нарушении режима "тишины" представителям СММ ОБСЕ.

Утром сообщалось, что за 20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинцы открывали огонь в ответ.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Кроме этого, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях за финансирование терроризма. В последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.

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