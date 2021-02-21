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Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї

Новость на русском → Донбас, Неділя 21 лютого 2021 17:44
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню 21 лютого. Вони обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях біля Світлодарська. Це військові реагували обстрілом у відповідь.

Серед сил ООС немає бойових втрат. Українська сторона повідомила про порушення режиму "тиші" представникам СММ ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

Крім цього, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.

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Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
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