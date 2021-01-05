Аваков о "белорусском следе" в деле Шеремета: следствие могут завершить в январе

Правоохранители могут завершить следственные действий относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе. При этом украинские правоохранители владеют большей информацией, чем было обнародовано в СМИ.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в Харькове.

По его словам, украинские силовики получили новые материалы по делу Шеремета в декабре.

"Эти материалы были нами тогда приняты. У нас с тех пор сделано целый ряд международно-правовых поручений. Будет достигнута договоренность о некоторых следователи действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков.

Напомним, вчера, 4 января, были обнародованы аудиозаписи, на которых говорится о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД считает, что новые доказательства по делу об убийстве Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Отметим, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.