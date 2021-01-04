ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новые записи по делу Шеремета подтверждают причастность подозреваемых, - МВД

Новина українською → Киев, Понедельник 04 января 2021 18:59
Новые записи по делу Шеремета подтверждают причастность подозреваемых, - МВД Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Среди них военный Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко в комментарии BBC.

"Информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц", - сказал Шевченко.

Он добавил, что сейчас нет оснований для освобождения подозреваемых.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугар - ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", - сказали в МВД.

При этом адвокаты подозреваемых Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик считают, что новая информация меняет все дело.

"В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных", - считают адвокаты.

Напомним, журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.

Как писало РБК-Украина, сегодня появилась информация о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины Павел Шеремет
NEWS
Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
Александр Белоусфинансовый редактор Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире