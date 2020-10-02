Украина планирует присоединиться к санкциям против Беларуси, - Кулеба

Украина поддерживает введение персональных санкций против Беларуси, со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

Министр отметил, что хотел бы сначала ознакомиться со списком лиц, попавших под европейские санкции.

"Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - пояснил он.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы помогать белорусскому народу "в этой сложной ситуации".

"Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом", - добавил глава МИД.

Напомним, Европейский союз ввел санкции против белорусского режима, однако в список не попал Александр Лукашенко.

Позже в Евросоюзе опубликовали список из более 40 белорусских чиновников, которые попали в санкционный список.

Как известно, Украина вместе с ЕС не признала результаты президентских выборов в Беларуси, на которых официально победил Александр Лукашенко. Также Украина не признала Лукашенко легитимным президентом после его тайной инаугурации.