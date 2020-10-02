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Україна планує приєднатися до санкцій проти Білорусі, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Україна підтримує введення персональних санкцій проти Білорусі, з боку Європейського союзу. Київ планує приєднатися до них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

Міністр зазначив, що хотів би спочатку ознайомитися зі списком осіб, які потрапили під європейських санкцій.

"Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики", - пояснив він.

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Кулеба наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб допомагати білоруському народу "в цій складній ситуації".

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Європейський союз ввів санкцій проти білоруського режиму, однак до списку не потрапив Олександр Лукашенко.

Пізніше в Євросоюзі опублікували список з понад 40 білоруських чиновників, які потрапили до санкційного списку.

Як відомо, Україна разом з ЄС не визнала результати президентських виборів у Білорусі, на яких офіційно переміг Олександр Лукашенко. Також Україна не визнала Лукашенка легітимним президентом після його таємної інавгурації.

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Новини України МЗСБілорусьДмитро КулебаСанкції