Опубликованы санкции против Беларуси: они введены против 44 человек

Европейские санкции против Беларуси официально опубликованы. В общей сложности они введены против 44 белорусских чиновников.

Соответствующий санкционный список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Отметим, Евросоюз не стал вводить новый санкционный механизм против Беларуси. В существующий список просто внесли еще 40 человек. До этого в черном списке были четыре физических лица.

Под европейские санкции попали:

министр внутренних дел Юрий Караев

замглавы МВД Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко

командующий ОМОНа Дмитрий Балаба

глава ЦИК Лидия Ермошина

бывший генпрокурор Александр Конюк

бывший глава КГБ Валерий Вакульчик

Кроме того, санкции распространяются на руководство силовых ведомств в регионах Беларуси и других членов Центризбиркома.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не внес президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список, так как это означало бы отказ от диалога. По его словам, Брюссель надеется, что Лукашенко начнет диалог и освободит политзаключенных.

Также сообщалось, что в ответ Беларусь пригрозила ЕС разрывом дипломатических отношений и ввела свои санкции.