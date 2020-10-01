Рада ушла на карантин, а Фокина уволили из ТКГ: новости за 30 сентября

Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 , Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и уволен с должности первого заместителя главы делегации, в Киеве погибла сотрудница посольства США. Подробнее о том, что произошло в среду, 30 сентября, - в материале РБК-Украина

Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди народных депутатов. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №4171.

Сообщается, что за последние несколько дней заболело до 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР.

Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ

Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и уволен с должности первого заместителя главы делегации. Соответствующее решение принял президент.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП заявили, что работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией оккупированных территорий Украины. Напомним, ранее Фокин на заседании парламентского комитета заявил об отсутствии подтверждения того, что ведется война между Россией и Украиной.

"Черные ящики" АН-26 расшифровали

Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.

Также сообщается, что следствие, которое проводит расследование авиакатастрофы самолета АН-26 под Харьковом, не отбрасывает версию теракта. Для подтверждения или опровержения ее будет назначена взрывотехническая экспертиза. Кроме того, начальник Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский опровергает информацию об отказе двигателя как причину катастрофы АН-26.

Пожары в Луганской области: есть угроза селам, проводится массовая эвакуация

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые начались несколько дней назад. Из-за угрозы распространения пожара происходит эвакуация сел.

Зафиксированы 85 пожаров, из них удалось ликвидировать 42. В селах горят десятки домов, огонь вплотную подобрался к городу Северодонецк.

Сообщается, что погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом. Площадь пожара составляет более 9,3 тысячи га.

В России обвинили Украину в "фактическом выходе" из минских соглашений

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в "фактическом прекращении" выполнения минских договоренностей. Таким образом Грызлов отреагировал на заявление Офиса президента в отношении Витольда Фокина. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

"Мы фиксируем, что последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление ВР о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано", - отметил он.

Также Грызлов пригрозил "ответной реакцией" боевиков "ЛДНР" из-за желания Украины вернуть оккупированный Донбасс на своих условиях.

В Киеве погибла сотрудница посольства США

30 сентября в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства США. Она была госпитализирована с травмой головы, однако в больнице она умерла.

После полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", однако правоохранители не исключают, что это был несчастный случай.

Ранее в МВД рассказали, что найденная мертвой гражданка США была в спортивном костюме и наушниках. Свидетель обнаружил ее возле железной дороги.

В Украине впервые зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки заразились коронавирусом 4027 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Днепропетровской областях. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что в стране впервые выявили более 4 тысяч новых случаев и это антирекорд.

Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе, когда Армения выведет свои вооруженные силы. Это является единственным условием со стороны Баку.

Также азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении в ходе боев.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Борьба с COVID-19, расовые протесты и выборы: о чем говорили Трамп и Байден на дебатах

Накануне выборов в США состоялись дебаты ключевых кандидатов на пост президента - Дональда Трампа и Джо Байдена. В прямом эфире они спорили, постоянно перебивали друг друга и обменивались взаимными обвинениями во лжи. Подробнее о том, как прошло главное событие избирательной кампании и ключевых заявлениях двух политиков - в материале РБК-Украина.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко болен раком: позади операция и дни боли

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко болен раком. Он уже перенес первый этап лечения - хирургическую операцию и ему предстоит химиотерапия. Об этом экс-прокурор сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с супругой.

Юрий не уточнил все подробности своей болезни, но выразил надежду, что все будет хорошо и он справится с недугом.

В Украину снова вернется тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине снова изменится уже к концу недели. Синоптики говорят, что 3-4 октября градусники будут показывать +20 и немного выше. При этом ожидаются периодические осадки. Такой прогноз дают Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

А пока же будет прохладно. Диденко в Facebook пишет, что 1 октября будет преобладать влажная дождливая погода на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей.