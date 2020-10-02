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Пожары в Луганской области: полиция назвала число жертв и пропавших без вести

Новина українською → Луганская область, Пятница 02 октября 2020 17:10
Пожары в Луганской области: полиция назвала число жертв и пропавших без вести Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 2 октября в Луганской области продолжается ликвидация 7 очагов пожаров на площади около 13 тысяч гектаров. По официальным данным, жертвами пожаров стали 7 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В результате пожаров погибли:

  • 2 жителя села Сиротино (отравление угарным газом);
  • жительница поселка Вороново (отравление угарным газом);
  • житель села Метелкино (разрыв мышц сердца);
  • житель поселка Вороново (более 90% ожогов тела);
  • местный лесник (инфаркт);
  • жительница села Муратово (инсульт).

Сейчас также ведутся поиски двух жительниц Сиротино, и двух жительниц Вороново. Еще 18 человек в результате пожаров оказались в больнице. Потерпевшими признали 50 человек.

Напомним, вчера в Офисе генпрокурора заявили о гибели 11 человек в результате лесных пожаров в Луганской области.

Сегодня утром заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил количество жертв пожаров на Луганщине.

Кроме того, сегодня стали известны размеры компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в Луганской области.

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