Пожары в Луганской области: полиция не исключает поджог

Полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области. Правоохранители не исключают версию поджога.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникаций главного отдела Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что тушение пожаров продолжается, созданы следственно-оперативные группы, которые сейчас работают на местах, там, где уже локализованы и ликвидированы пожары: осматривают дома, уничтоженные огнем.

"Пока что нет данных, сколько домов сгорели, какие убытки нанесены, продолжаем только работать. А причины - рассматриваются различные. И умышленный поджог, и неосторожное обращение с огнем, и другие версии, но, чтобы сказать, что какая-то версия главная, то не можем пока что", - заявила она.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области погибли шесть человек.

Кроме того, Арсен Аваков уже заявил, что для оперативного тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей.

Напомним, лесной пожар возник в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших.