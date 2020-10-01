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Из-за пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек

Новина українською → Северодонецк, Четверг 01 октября 2020 11:33
Из-за пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек Фото: пожары в Луганской области (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Из эпицентров пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек. К эвакуации привлечены бойцы операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что тушение пожаров, которые начались вчера после обеда, продолжается и сейчас. Тушение осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с. На данный момент удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

"С учетом опасности, из Капитанового и Муратового осуществлена эвакуация местных жителей, к проведению которой присоединились и военнослужащие Объединенных сил. По предварительным данным, пожарами повреждено 250 домов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области погибли шесть человек. В больницах находятся еще 12 человек пострадавших.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что для оперативного тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей. Он также подчеркнул, что на борьбу с огнем брошены все силы.

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