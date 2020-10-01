Пожежі в Луганській області: поліція не виключає підпал

Поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області. Правоохоронці не виключають версію підпалу.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна начальник відділу комунікацій головного відділу Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

Вона зазначила, що гасіння пожеж продовжується, створені слідчо-оперативні групи, які зараз працюють на місцях, там, де вже локалізовані і ліквідовані пожежі: оглядають будинки, знищені вогнем.

"Поки що немає даних, скільки будинків вигоріло, які збитки нанесені, продовжуємо тільки працювати. А причини - розглядаються різні. І навмисний підпал, і необережне поводження з вогнем й інші версії, але, щоб сказати, що якась версія головна, то не можемо поки що", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що у результаті пожеж в Луганській області загинули шість осіб.

Крім того, Арсен Аваков вже заявив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.

Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула в Луганській області вчора ввечері. За останніми данними, постраждали 12 людей. Близько 120 осіб евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих.